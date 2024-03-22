Москва, 22 марта, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Правовой статус специальной военной операции остаётся прежним, хотя для России СВО фактически стала войной, сообщил 22 марта на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он подчеркнул, что Россия продолжает спецоперацию и в юридической смысле ничего не поменялось.

«Это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад всё больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлечённости в конфликт», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Песков в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что Россия находится в состоянии войны. Начиналось всё как специальная военная операция, но она стала войной для России после того, как на стороне Украины стал фактически воевать «коллективный Запад», отметил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля подчеркнул, что высказал своё убеждение. Он также отметил, что, по его мнению, это сегодня должен осознавать каждый человек — для своей внутренней мобилизации.