Москва, 22 марта, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Планы Еврокомиссии ограничить экспорт зерновых из России и Белоруссии в Евросоюз является очередным ярко выраженным примером недобросовестной конкуренции, заявил 22 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Николай Гынгазов/ТАСС

Он подчеркнул, что от таких мер точно пострадает европейский потребитель. Официальный представитель Кремля также напомнил, что у России есть альтернативные направления для экспорта зерновых.

«Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они смогут компенсировать эти де-факто запретительные меры», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 21 марта заявила о подготовке предложения о повышении тарифов на импорт в ЕС из России и Белоруссии зерновых и масленичных культур, а также продуктов их переработки. По её мнению, эта мера помешает дестабилизации европейского рынка, а также сократит доходы Москвы.

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский 19 марта в беседе с ИА Регнум заявил, что введение высоких пошлин на российское зерно в ЕС, скорее всего, не отразится серьёзно на отечественных производителях, так как их поставки в Европу невелики. По его оценке, реальную угрозу для европейских аграриев представляют поставки с Украины.