Москва, 22 марта, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 22 марта заявил, что военным необходимо освобождать территории новых регионов, выходить на границы и отодвигать силы врага.

Александр Река/ТАСС

«Наши новые регионы — там ещё надо выходить на границы, надо освобождать территорию, надо отодвигать врага с тем, чтобы обезопасить наших граждан. Чем, собственно говоря, наши герои-военные и занимаются», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки, а 20 февраля сообщил подробности подготовки операции по взятию города. По его словам, освободили его с минимальными потерями с российской стороны, активно применяя авиаудары. Министр уточнил, что бойцы ВСУ убегали из города, бросая укреплённые позиции, вооружение и раненых.

Позднее в Минобороны сообщали о взятии под контроль населённого пункта Орловка на авдеевском направлении. Российские войска продолжили улучшать положение по переднему краю на этом направлении, отмечали в оборонном ведомстве. Также стало известно, что российские бойцы группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Тоненькое на авдеевском направлении в ДНР.

Помимо продолжающегося освобождения территорий от украинских формирований, президент России Владимир Путин отмечал, что не раз поднимал вопрос о необходимости создать санитарную зону на Украине для того, чтобы обезопасить российские регионы от ударов ВСУ. Он подчеркнул, что буферная территория должна быть сложно преодолимой для вооружений ВСУ.