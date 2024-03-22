Москва, 22 марта, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 22 марта сообщил, что глава государства Владимир Путин в пятницу работает в резиденции в Ново-Огарёво и проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Алексей Никольский/ТАСС Владимир Путин во время совещания Совета безопасности России

«Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, на оперативном совещании 1 марта обсуждали вопрос западных фейков о якобы имеющихся у России планах размещения ядерного оружия в космосе. Тогда Путин напомнил, что таких планов у Москвы нет, и предложил обсудить вопрос нейтрализации возможных угроз в космической сфере. Этой теме постоянно нужно уделять внимание, добавил Путин, после чего передал слово министру обороны Сергею Шойгу.