Брюссель, 22 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Бельгия поддерживает изъятие доходов от замороженных российских активов, но считает целесообразным направить их не на восстановление Украины, а на закупку вооружений для киевского режима, заявил 21 марта журналистам премьер-министр королевства Александер Де Кроо.

AP/TASS

Он отметил, что деньги на восстановление не получится направить Украине, если она проиграет, а потому основным рассматривает предложение, чтобы 90% доходов от замороженных средств потратить на поставки оружия ВСУ. В вопросе изъятия российских активов Де Кроо призвал к аккуратности.

«Бельгия в любой момент готова передать доходы от налогов на прибыль от российских активов Украине, однако, что касается самих активов, то здесь нужен определённый уровень финансовой стабильности, решение должно быть юридически пуленепробиваемым, чтобы рынки смогли его переварить», — заявил премьер.

Как сообщало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 21 марта заявила о планах ЕС перевести Украине к 1 июля €1 млрд на закупку оружия. По её словам, для этого нужно быстрее разработать механизм изъятия российских средств.

Лидеры стран Евросоюза 21 марта собрались на саммит в Брюсселе, чтобы договориться об использовании доходов от замороженных российских активов. Как стало известно по итогам первого дня саммита, они не смогли договориться. Лидеры ЕС призвали Совет Евросоюза проработать предложения фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Москва неоднократно указывала на незаконность своевольного использоваться суверенных активов России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 марта предупредил, что страны, которые решат конфисковать российские средства, столкнутся с судебными механизмами.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Захарова 20 марта назвала бандитизмом и воровством изъятие российских активов. Она отметила, что такой шаг ЕС станет беспрецедентным нарушением основополагающих международных норм.