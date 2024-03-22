Лисичанск, ЛНР, 22 марта, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли автобус с рабочими в Лисичанске в ЛНР. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе городской администрации.

Telegram-канал администрации города Лисичанска

«Специалисты, которые работают на благо нашего города и стараются его восстановить, попали под обстрел, когда возвращались с рабочей смены по своим домам», ― рассказали местные власти в Telegram-канале.

В результате автобус посекло осколками. В транспортном средстве выбило стёкла, люди получили порезы от осколков.

В администрации добавили, что серьёзных ранений и травм никто не получил.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта украинская армия нанесла ракетный удар по жилому дому в центре Лисичанска. Неустановленный снаряд повредил шесть квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах здания.

Беспилотник украинской армии 21 марта сбросил взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка. Его же атаковал дрон ВСУ в 14:05. Украинские военные также с 13:25 трижды обстреляли Петровский район, выпустив по нему в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 мм.

Вооружённые силы Украины вечером 21 марта обстреляли больницу и школу в Каховском округе Херсонской области. Украинские военные вели обстрел кассетными боеприпасами. В городе зафиксировали как минимум десять взрывов. Кроме того, в селе Васильевка ВСУ ударили по школе. Повреждения получила крыша здания. Жертв и пострадавших нет.

В городе Каховке в Херсонской области 21 марта автобус с пассажирами попал под обстрел со стороны украинской армии, один человек получил ранения.