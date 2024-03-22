Москва, 22 марта, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Экс-президент Федерации конного спорта СССР и России Михаил Будённый, сын советского маршала Семёна Будённого скончался на 80-м году жизни. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба ФКСР.

Федерация конного спорта России Михаил Будённый

«С прискорбием сообщаем о кончине экс-президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Семёновича Будённого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Будённый был преданным своему делу талантливым управленцем, который поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям спортсменов из России на мировой арене.

ФКСР также выразила соболезнования родным и близким Будённого, уточнив, что о времени и месте похорон объявят дополнительно. Причину смерти экс-президента в организации не назвали.

Михаил Будённый — сын советского маршала, командира Первой конной армии времён Гражданской войны Семёна Буденного. Он был главой Федерации конного спорта СССР и России с 1984 по 1993 год, а с 1990 по 1995 год состоял в бюро Международной федерации конного спорта.