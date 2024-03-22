Минск, 22 марта, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым, в ходе которого стороны обсудили нештатную ситуацию с кораблём «Союз МС-25» на космодроме Байконур, из-за которой его запуск перенесли. Об этом 22 марта сообщило агентство «БелТА».

AP/TASS

В ходе беседы Борисов рассказал белорусскому лидеру, что все недостатки устранили в соответствии с предусмотренным для такого рода ситуаций регламентом. Заключение государственной комиссии будет готово 22 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта на космодроме Байконур отменили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25», который должен был лететь к МКС. В ходе трансляции стало известно об автоматической отмене и возвращении агрегатов стартового комплекса в исходное состояние. Запуск отменили после объявления пятиминутной готовности.

Позднее в этот же день в NASA заявили, что старт отменили из-за того, что двигатели ракеты-носителя не включились в положенное время. Борисов рассказал, что следующий пуск с Байконура состоится 23 марта. Глава «Роскосмоса» уточнил, что отмена произошла из-за просадки напряжения химического источника тока, что нештатно произошло в ходе предпусковой подготовки.

Историк космонавтики Александр Железняков заявил 21 марта, что это первая в российской космонавтике отмена пуска ракеты с экипажем в период пятиминутной готовности до старта. При этом он уточнил, что в непилотируемой космонавтике такого рода инциденты случались.