Москва, 22 марта, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью aif.ru, что страна находится в состоянии войны.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником <…> для нас это уже стало войной», — заявил он.

Россия, по его словам, продолжает действовать так, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности граждан и территории. Он назвал главным для Москвы безопасность людей в новых регионах и освобождение их территорий, которые де-факто оккупировал киевский режим.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия не может допустить существования у границы государства, задокументировавшего намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 8 декабря 2023 года заявил, что у Украины нет будущего. Как отметил глава государства, у Украины нет ни собственной базы, ни идеологии, ни промышленности, ни денег. Российский лидер подчёркивал, что от боевой работы участников СВО многое зависит в будущем России.

В январе Путин на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета заявил, что спецоперацию на Украине начали для защиты интересов России, никаких других мотивов не было.

Спецоперация Вооружённых сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российское руководство неоднократно заявляло, что целями спецоперации Вооружённых сил России по денацификации на Украине является защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.