Псков, 22 марта, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В Пскове сотрудники силовых структур задержали начальника управления городского хозяйства и заместителя главы администрации города Александра Грацкого. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Как уточнила в беседе с ТАСС представитель пресс-службы, его подозревают в совершении должностного преступления.

«Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова — заместитель главы администрации города Александр Грацкий задержан», ― сказала собеседник агентства.

Правоохранители проводят следственные действия и ряд оперативных мероприятий в рамках уголовного дела. В администрации заверили, что активно содействуют полиции.

По данным Telegram-канала «Псковская лента новостей», чиновника задержали по подозрению в получении взятки.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта на Камчатке за хулиганство силовики задержали мэра города Елизова Артёма Гаглошвили. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее мэр уже фигурировал в нескольких скандалах. 1 февраля его остановили сотрудники ГИБДД, но Гаглошвили отказался проходить медицинское освидетельствование. В декабре 2023 года на базе отдыха он устроил драку, которая попала на видео.

11 января экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне в его доме по подозрению в нарушении санкций и отмывании денег. Его подозревают в получении переводов в общей сложности на сумму 82,5 тыс. долларов на счёт, который он открыл в 2023 году в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. 20 февраля Овсянникова освободили под залог.