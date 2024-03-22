Более 20 бассейнов под открытым небом будут работать летом в Москве
Москва, 22 марта, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Более 20 пляжных зон планируют открыть по проекту «Лето в парке» в Москве. 15 из них в столице появятся впервые. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Он подчеркнул, что москвичи высоко оценили летние бассейны и за неполный сезон их посетило более 560 тысяч человек. Поэтому проект «Лето в парке» было решено продолжить и расширить.
«В общей сложности планируем открыть 23 комфортабельных пляжных зоны», — отметил мэр.
Бассейны под открытым небом располагаются в 8 столичных парках. Кроме пяти уже обустроенных пляжных зон в Митино, парках 50-летия Октября, «Ходынское поле», «Сокольники» и «Красная Пресня» будут открыты еще три пляжные зоны — в Измайловском парке, парке «Дубки» и парке имени Юрия Лужкова.
Все эти зоны оснащены зонтиками, кабинками для переодевания, шезлонгами и душевыми. Помимо этого, на территории будут располагаться медицинские посты, спасательные вышки, площадки для мероприятий и кафе.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что посещаемость столичных парков увеличилась в четыре раза за последние десять лет. В прошлом году количество посетителей превысило 180 миллионов.