Москва, 22 марта, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Более 20 пляжных зон планируют открыть по проекту «Лето в парке» в Москве. 15 из них в столице появятся впервые. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он подчеркнул, что москвичи высоко оценили летние бассейны и за неполный сезон их посетило более 560 тысяч человек. Поэтому проект «Лето в парке» было решено продолжить и расширить.

«В общей сложности планируем открыть 23 комфортабельных пляжных зоны», — отметил мэр.

Бассейны под открытым небом располагаются в 8 столичных парках. Кроме пяти уже обустроенных пляжных зон в Митино, парках 50-летия Октября, «Ходынское поле», «Сокольники» и «Красная Пресня» будут открыты еще три пляжные зоны — в Измайловском парке, парке «Дубки» и парке имени Юрия Лужкова.

Все эти зоны оснащены зонтиками, кабинками для переодевания, шезлонгами и душевыми. Помимо этого, на территории будут располагаться медицинские посты, спасательные вышки, площадки для мероприятий и кафе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что посещаемость столичных парков увеличилась в четыре раза за последние десять лет. В прошлом году количество посетителей превысило 180 миллионов.