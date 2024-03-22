Москва, 22 марта, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Российский военный с позывным Фидель рассказал, как десантники «взяли на слабо» украинских военных. В беседе с RT военнослужащий поделился подробностями истории о том, как четверо десантников взяли в плен превосходящее по количеству число бойцов ВСУ.

Александр Полегенько/ТАСС

Как рассказал Фидель, его полк перекинули на Запорожье, где идут контактные бои. Там российские военные увидели группу бойцов, которые находились рядом с соединением. Бойцы по рации вышли на связь, чтобы понять, свои или нет. В результате командир роты дал приказ проверить.

По словам военнослужащего, бойцы подошли поближе к опорному пункту, где находилась группа, чтобы узнать, откуда военные. Те, не подозревая, что это могут быть российские военные, с украинским акцентом сообщили, что они из 117-й бригады ВСУ и немного потерялись.

Тогда россияне решили «взять на слабо» украинских военных. Им сообщили, что они находятся в окружении российской армии. Бойцов ВСУ призвали сдаться и сложить оружие. На что те почти сразу согласились и сдались в плен. При этом российских военных было всего четверо, и они не ожидали, что украинцев — 14 бойцов. Всех взяли в плен.

Командир десантно-штурмового взвода 234-го полка 76-й ДШД с позывным Фидель попал в зону СВО в 2022 году. Военный получил два ордена Мужества и медаль «За отвагу».

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года раненный под Артёмовском российский боец с позывным Бабка рассказал, как выживал с бойцом ВСУ в одном блиндаже. Военный получил ранение в ходе обстрела ВСУ. По словам Бабки, он очнулся и дополз до блиндажа, внутри него находился ещё живой украинский военный. Оба получили тяжёлые ранения. Бойцу ВСУ удалось продержаться три дня. Он рассказал российскому военному, что его бросили товарищи.