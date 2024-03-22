Киев, 22 марта, 2024, 11:17 — ИА Регнум. На Украине зафиксировали масштабный сбой в работе интернета. Об этом 22 марта сообщила служба NetBlocks.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Уточняется, что наиболее серьёзные проблемы с доступом в Сеть возникли у пользователей в Харькове, Днепропетровске, Виннице и Хмельницком.

Также на проблемы с интернетом пожаловались в Полтаве, Сумах и Кировограде.

Как сообщил «Военный обозреватель», сбои начались на фоне аварийных отключений электроэнергии.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинские энергообъекты подверглись масштабной атаке. По данным чиновника, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Это вызвало перебои со светом в части регионов.

Так, по данным украинских СМИ, после взрывов электроснабжение исчезло в некоторых районах города Кропивницкого в контролируемой киевскими властями Кировоградской области.

Повреждения также получила одна из ЛЭП, питающая Запорожскую АЭС. Отключилась внешняя воздушная линия 750 кВ «Днепровская».

По предварительной информации, повреждения получила теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в городе Ладыжине Винницкой области.

В свою очередь украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила о повреждении Днепрогэса в Запорожье. В результате взрывов на Днепрогэс-2 загорелся машинный зал, а также железнодорожные пути для козловых кранов, проложенные на гребне плотины.

При этом Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов 22 марта по военным объектам на территории Украины.