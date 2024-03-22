Ташкент, 22 марта, 2024, 10:04 — ИА Регнум. В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщил 22 марта центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.

Владимир Смирнов/ТАСС

Эпицентр землетрясения находился в районе Лахш Таджикистана. Подземные толчки ощущали жители Ташкента и ряда регионов Узбекистана.

Землетрясение произошло в 8:47 мск. Очаг залегал на глубине 15 километров. О разрушениях узбекистанские метеорологи не сообщали.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта мощное землетрясение произошло в Казахстане. Как сообщили сейсмологи, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 31 км к югу от Алма-Аты. В Алматинской области жители ощущали подземные толчки силой пять баллов.

В этот же день землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали на севере Киргизии. Эпицентр находился в Иссык-Кульской области. В результате никто не пострадал.