Бердянск, Запорожская область, 22 марта, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ ликвидировали готовившего теракт в городе Бердянске (Запорожская область) украинского агента, сообщили 22 марта в ведомстве.

Кадр из видео

Этот агент украинской военной разведки причастен к убийству российского офицера, которое произошло в октябре прошлого года. Офицер погиб от взрыва самодельного взрывного устройства.

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По данным ФСБ, он также причастен к передаче ВСУ координат мест дислокации российских войск и сотрудников правоохранительных органов России.

«Накануне выборов президента РФ пособник террористов осуществил попытку изъятия средств поражения из тайника для совершения очередного теракта. При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём», — сообщили в ФСБ.

Сотрудники ведомства изъяли на месте происшествия пистолет Макарова с патронами. В доме, где жил украинский агент, при обыске нашли самодельное взрывное устройство. Также найден сотовый телефон для связи с куратором из Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта ФСБ проинформировала о задержании готовившего теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга мужчины. У задержанного изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ст. 205 УК РФ).

В ноябре прошлого года ФСБ задержала в Воронеже украинского агента за подготовку убийства высокопоставленного офицера Вооружённых сил России.