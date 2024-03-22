Бейрут, 22 марта, 2024, 09:43 — ИА Регнум. После переизбрания Владимира Путина на пост президента России в нескольких районах Ливана появились билборды с изображениями российского лидера. Об этом 22 марта сообщил ливанский телеканал LBCI.

AP/TASS

«Это не улицы Москвы и не кварталы Петербурга — это Ливан», — заявила ведущая в начале сюжета о билбордах с Путиным.

Уточняется, что такие билборды можно увидеть в Бейруте, по дороге в международный аэропорт, перед Ливанским университетом, а также в городе Сайда. На изображениях написаны лозунги, включая «Путин. Россия. Победа».

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Он также отметил готовность венгерских властей к расширению сотрудничества с Россией в сферах, которые не ограничены международным правом.

Лидеры других стран начали поздравлять Путина с победой на президентских выборах 18 марта. В этот день ему позвонили президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они указали на широкую поддержку россиянами внешней и внутренней политики Путина.

В этот же день Путина поздравили с победой на выборах председатель КНР Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 19 марта президенту России с поздравлениями позвонили президенты Туркмении и Ирана Сердар Бердымухамедов и Ибрагим Раиси. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил его 20 марта, а президент ЮАР Сирил Рамафоса — 21 марта. Также Путина поздравляли лидеры других государств.

В России 15–17 марта прошли выборы президента. ЦИК 21 марта подвёл итоги голосования. Согласно этим данным, Путина на выборах президента России поддержали 87,28% избирателей, за него проголосовали 76 277 708 человек.

Итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участи 87 576 075 избирателей. Помимо этого, в голосовании на выборах президента России за рубежом принял участие 388 791 избиратель в 144 странах с учётом Байконура.