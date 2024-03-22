Москва, 22 марта, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Застройщик АО «Рублёво-Архангельское» получил разрешение на строительство главного здания СберСити — штаб-квартиры партнёров Сбера. Это будет самое высокое сооружение СберСити.

Пресс-служба «АО Рублево-Архангельское» В СберСити начали строить штаб-квартиру партнёров Сбера

«В СберСити будет сформирован новый деловой центр столицы и области», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

На территории предусмотрено строительство современных офисов общей площадью 815 тысяч квадратных метров. Они рассчитаны на 70 тысяч рабочих мест, из них более 25 тысяч будут предназначены для сотрудников компаний — партнёров Сбера и самого Сбера. «Это позволит работающим в организациях людям более тесно и эффективно взаимодействовать. Таким образом, мы хотим сконцентрировать работу ключевых направлений в двух офисных кластерах: центральном офисе банка на Кутузовском проспекте и новом офисе, штаб-квартире компаний — партнёров Сбера, который станет одним из символов СберСити, формирующим его образ», — подчеркнул зампред правления Сбера.

Планируемое здание состоит из 21 наземного и четырёх подземных этажей, а его высота достигает 114 метров. Его площадь составит 290 тыс. кв. м. Строительство планируется завершить в 2026 году.

Кроме центрального офисного здания в СберСити полным ходом идёт строительство медийно-образовательного кластера Сбера общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров, отметил генеральный директор АО «Рублёво-Архангельское» Андрей Лихачев. «К завершению строительства офисного кластера откроется станция метро «Рублёво-Архангельское», а подземный переход соединит её с центральным офисом компаний — партнёров Сбера», — добавил он.

На территории 4,7 га перед штаб-квартирой Сбера будет разбит центральный парк, который протянется вдоль всего пруда на 2,6 км. В парке будут высажены разные виды деревьев, декоративные кустарники и многолетние травы. Главным элементом парка станет ландшафтная экспозиция «Японский сад», устроенная с соблюдением особенностей японского садово-паркового искусства.

Территория застройки СберСити — 461 га, на ней к 2032 году будет построено 5 млн кв. м недвижимости. Активная фаза строительства проекта идёт четыре года.