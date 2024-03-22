Москва, 22 марта, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Фугасная авиабомба ФАБ-3000, производство которой наладили в России, позволит штурмовать особо укреплённые районы ВСУ типа мариупольского завода «Азовсталь». Об этом 22 марта заявил военный аналитик Алексей Леонков.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Как отметил в беседе с «РИА Новости» эксперт, указанные бомбы применяли в зоне спецоперации в ходе штурма позиций украинских войск на «Азовстали», однако тогда это были боеприпасы ещё советского производства и их производство не возобновляли.

«Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укреплённых районов», — сказал он.

По словам Леонкова, возобновлённое производство трёхтонных авиабомб будет идти по современным технологиям, позволяющим использовать этот боеприпас как высокоточное оружие.

Использование ФАБ-3000 в сочетании с баллистическими вычислителями сброса сделает их высокоточным боеприпасом, способным «точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением», уточнил он.

Аналитик отметил, что на эти бомбы также будет возможно устанавливать универсальный модуль планирования и коррекции, что позволит сбрасывать её с такого расстояния, когда самолёту-носителю не придётся входить в зону поражения противовоздушной обороны противника.

«Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут ещё страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта в Минобороны рассказали о начале массового производства в России трёхтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Отмечалось, что предприятие-производитель также многократно увеличило производство авиационных бомб ФАБ-500 и в два раза нарастило производство ФАБ-1500.

Фугасные авиационные бомбы ФАБ используют для поражения крупных объектов, включая энергетические и военно-промышленные. В зоне спецоперации российские военные применяют ФАБ-500, а также ФАБ-1500.

В 2023 году бомбу ФАБ-250 оснастили управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет управлять ею с помощью системы наведения и выдвижных крыльев, помогающих планировать к цели.

Модуль позволяет высокоточно поражать заданные цели без вхождения в зону противовоздушной обороны противника — на удалении 100 км. Такие же модули создали для ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000 (модификация ФАБ-3000-М54).