Токио, 22 марта, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Передача Украине систем ЗРК Patriot, производимых японскими предприятиями и экспортируемых в США, обернётся тяжелыми последствиями для двусторонних отношений Москвы и Токио, заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев.

Aaron Henson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дипломат предупредил, что РФ готова на ответные шаги в случае, если такое решение будет принято.

«Соответственно, мы будем внимательно смотреть, чтобы поставленные Patriot не оказались на Украине, потому что если это случится, наступят самые тяжёлые последствия для двусторонних отношений, включая наши ответные шаги», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Ноздрева, решение о дальнейшей передаче Киеву Patriot фактически означает, что США возьмут под свой контроль это вооружение. Ноздрев также отметил, что японское правительство во главе с премьер-министром Фумио Кисидой взяло курс на ремилитаризацию и укрепление реваншистских настроений в Японии.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря газета The Washington Post написала о том, что США смогут поставлять Украине больше средств ПВО при экспорте снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии. В публикации говорилось, что японские власти собираются смягчить правила экспорта вооружений, что позволит Токио экспортировать несколько десятков ракет для ЗРК Patriot в США, а это предоставит американской стороне возможность отправки большего количества средств ПВО на Украину.

Исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий 20 марта заявил, что Россия по дипломатическим каналам предупредила Токио о последствиях в случае передачи США ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые в итоге могут оказаться на Украине. Он отметил, что такие шаги Москва воспримет как соучастие Японии в преступных действиях украинских властей, приводящих только к росту числа жертв.