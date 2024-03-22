Москва, 22 марта, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Почти 80% расчётов России с Китаем за поставленные нефть и газ проходят в национальных валютах. Об этом в документальном сериале «Нефть» на онлайн-платформе Premier заявил вице-премьер Александр Новак.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что на эти рубли и юани приходится по 40%.

«Если же говорить в целом про наш нефтегаз, то около 40% нашей продукции на экспорт мы реализуем за рубли и примерно около 40% ― это китайские юани, 20% остаётся на другие валюты», ― сказал Новак.

Доля доллара и евро в этих расчётах по нефтегазовому экспорту сведена к минимуму. На другие валюты приходится 20%. При этом вице-премьер добавил, что по результатам 2023 года более 90% расчётов с КНР происходили в нацвалютах ― рублях и китайских юанях.

Новак считает, что эта тенденция будет сохраняться и наблюдается не только в российских расчётах. Многие страны, отказываясь от доллара, также переходят на использование национальных валют в международных расчётах из-за ограничений и санкций. По его словам, многие видят риски в текущей ситуации и опасаются возможных последствий для себя.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным Kpler, в марте закупки Китаем российской нефти премиального сорта Sokol могут достичь рекордной отметки на фоне действий Индии, которая резко снизила объёмы его приобретения из-за опасения санкций США. Азиатская страна готовится получить около 1,7 млн баррелей российской нефти. Ожидается, что объёмы поставок нефти марки Sokol утроятся и составят 379 тысяч баррелей в день.

Главное таможенное управление КНР 20 января сообщило, что поставки нефти из России в 2023 году составили 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в годом ранее. Отмечалось, что по итогам года Россия стала главным импортёром нефти в Китай.

Президент Владимир Путин 16 июня прошлого года заявил, что если международные расчёты за нефть и газ перестанут проходить в долларах, то это станет началом конца для американской валюты. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не ставила перед собой цель свести на нет роль доллара. По его словам, к этому ведёт политика самих властей США, которые, преследуя сиюминутные политические цели, подрывают собственное могущество в сфере финансов, а также заставляют сомневаться в том, что доллар — надёжная валюта.