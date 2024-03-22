Кропивницкий, Украина, 22 марта, 2024, 08:20 — ИА Регнум. В некоторых районах города Кропивницкого в контролируемой киевскими властями Кировоградской области после взрывов исчезло электроснабжение. Об этом 22 марта сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Дарья Антонова ИА Регнум

«После взрывов в Кропивницком исчезло электричество в ряде микрорайонов», — говорится в сообщении.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении каких-либо ударов по военным объектам на контролируемой Киевом территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 марта украинские СМИ заявили о повреждениях на объектах критической инфраструктуры в городе Кривом Роге Днепропетровской области. При этом, какие именно объекты повреждены, не уточнялось.

Утром в этот же день украинские СМИ сообщили о повреждении крупного объекта критической инфраструктуры в Винницкой области. По их информации, также получил повреждения объект инфраструктуры на территории Ивано-Франковской области.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил о примерно 15 взрывах, прогремевших в городе, в результате которых начались проблемы с подачей электричества. В ночь на 22 марта на всей контролируемой киевским режимом территории объявили воздушную тревогу.