Вашингтон, 22 марта, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Иностранные наёмники начали понимать, что им вряд ли удастся выжить в ходе боевых действий, из-за чего они всё реже отправляются в зону украинского конфликта. Об этом заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум Наёмники на Украине

Эксперт отметил, что ВСУ бросают западных боевиков на те же участки фронта, где действует украинские националистические батальоны. Риттер назвал их всех преступниками с соответствующим мышлением.

При этом, по мнению экс-разведчика, иностранные наёмники едут на Украину исключительно ради денег, а не ради какой-либо идеи.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта Минобороны РФ проинформировано о том, что с начала спецоперации российская армия уничтожила 5962 иностранных наёмника ВСУ. Больше всего удалось ликвидировать боевиков из Польши — 1497. Кроме того, в списке уничтоженных наёмников числится 561 гражданин Грузии.

16 марта стало известно, что ракетный удар по санаторию «Мрия» в Одессе ликвидировал большую группу западных наёмников. Всего погибло примерно 100 боевиков, и ещё более 100 — получили ранения.