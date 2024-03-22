В США раскрыли участь иностранных наёмников на Украине
Экс-разведчик Риттер: у иностранных наёмников на Украине не получится выжить
Вашингтон, 22 марта, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Иностранные наёмники начали понимать, что им вряд ли удастся выжить в ходе боевых действий, из-за чего они всё реже отправляются в зону украинского конфликта. Об этом заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Эксперт отметил, что ВСУ бросают западных боевиков на те же участки фронта, где действует украинские националистические батальоны. Риттер назвал их всех преступниками с соответствующим мышлением.
При этом, по мнению экс-разведчика, иностранные наёмники едут на Украину исключительно ради денег, а не ради какой-либо идеи.
Как сообщало ИА Регнум, 14 марта Минобороны РФ проинформировано о том, что с начала спецоперации российская армия уничтожила 5962 иностранных наёмника ВСУ. Больше всего удалось ликвидировать боевиков из Польши — 1497. Кроме того, в списке уничтоженных наёмников числится 561 гражданин Грузии.
16 марта стало известно, что ракетный удар по санаторию «Мрия» в Одессе ликвидировал большую группу западных наёмников. Всего погибло примерно 100 боевиков, и ещё более 100 — получили ранения.