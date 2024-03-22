Авдеевка, ДНР, 22 марта, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Расчёт зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» обеспечил воздушное прикрытие наступательных действий мотострелковых подразделений Вооружённых сил России на авдеевском направлении. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Военнослужащие расчёта ЗРК «Тор-М2» Центрального военного округа в ходе боевой работы осуществили воздушное прикрытие наступления наших мотострелковых подразделений от разведывательных БПЛА противника на авдеевском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте военного ведомства.

Отмечается, что по прибытии в один из районов боевого применения военнослужащие провели мониторинг воздушного пространства в районе наступательных действий мотострелковых подразделений. Обеспечивая прикрытие, расчёт ЗРК «Тор-М2» уничтожил управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в четверг, 21 марта, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военнослужащие освободили населённый пункт Тоненькое на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. За сутки на данном направлении Вооружённые силы Украины потеряли 320 человек личного состава, один танк, американскую артиллерийскую систему M777, гаубицы Д-20 и Д-30 и орудие М102 производства США.