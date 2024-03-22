Зейский район, Амурская область, 22 марта, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Половину из необходимых 262 метров первой разведывательной скважины пробурили специалисты на руднике «Пионер», вторая пройдена на девять метров, идёт подготовка к бурению третьей. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

(сс) Free-Photos Шахта

«Первая разведывательная скважина пробурена на 133 метра из 262 необходимых, вторая на девять метров из 200 — первые метры всегда самые сложные. Специалисты готовятся приступить к бурению третьей скважины», — уточняется на сайте администрации региона.

На рудник доставлена подземная колонковая буровая, её устанавливают, чтобы оперативно приступить к работе. Отмечается, что эта установка более компактная, самоходная на гусеничном ходу. Производительность буровой установки — около 30 метров в смену, третью скважину планируется бурить в нижний горизонт шахты, её глубина составит около 160 метров.

Губернатор Василий Орлов провёл заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждался ход спасательной операции. Работы на шахте идут круглосуточно, за ночь убрали 214 кубометров.

Скважины помогут оценить ситуацию внутри шахты и наладить связь с горняками, которые уже четвёртые сутки находятся под завалами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спасатели начали бурить вторую скважину на шахте «Пионер» в Амурской области, где после обвала горной породы заблокировало горняков.

Первую скважину бурят непосредственно к тому месту, где, предположительно, находятся люди. Вторая свяжет спасателей с горизонтом шахты. В скважины опустят доставленные из Новокузнецка специальные камеры. Спасатели убирают из шахты горную породу, откачивают воду.

Оперативные службы утром 21 марта сообщили, что откачку воды временно приостановили. Спасатели начали установку перемычек против грунтовых вод.

Авария на шахте «Пионер» в Зейском районе Амурской области произошла вечером 18 марта. Обрушилось более 190 тысяч кубометров горной породы. При этом 13 горняков оказались заблокированными в шахте на глубине 120 метров. Связь с ними установить не удалось.