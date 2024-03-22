Москва, 22 марта, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении Елены и Алексея Блиновских. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

«Следственные действия завершены. Блиновской и её супругу следствие расширило обвинение, увеличив в окончательной редакции размер легализованных денежных средств и имущества, приобретённых ими преступным путём, с 43 миллионов рублей до более 700 миллионов рублей», — указал в беседе с агентством представитель правоохранительных органов.

Отмечается, что супругам вменяется неуплата налогов в размере более 900 миллионов рублей. Также Елена Блиновская обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Как уточнил собеседник агентства, Алексею Блиновскому объявили о завершении предварительного следствия и предъявили обвинение в окончательной редакции в четверг, 21 марта. Елене Блиновской обвинение в окончательной редакции будет представлено в пятницу.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело о неуплате налогов в отношении Блиновских Следственный комитет России возбудил в конце апреля 2023 года. Обвиняемую задержали в Смоленске при попытке пересечь границу с Белоруссией. По данным следствия, блогер скрывала информацию о доходах и не выплатила налоги на сумму 918 миллионов рублей.

Изначально суд отправил её под домашний арест, однако в январе Замоскворецкий суд по ходатайству следствия в связи с нарушением обвиняемой меры пресечения заключил Елену Блиновскую под стражу до 26 апреля. 22 января её доставили в СИЗО.