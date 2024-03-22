Наступивший, 758-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован успехами экипажей Су-34 на южнодонецком направлении. О том, что ВКС РФ нанесли удар по командному пункту и живой силе противника неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, информирует 22 марта Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Фугасная авиационная бомба ФАБ

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«Получив информацию об уничтожении целей, самолёты вернулись на аэродром вылета», — информировало оборонное ведомство, опубликовав соответствующие видеокадры.

Тем временем в России также налажено массовое производство трёхтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000. Она обладает такой разрушительной силой, что её можно будет применять для штурмов особо укреплённых районов типа мариупольской «Азовстали», рассказал «РИА Новости» российский военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, новые технологии превратят эту авиабомбу практически в высокоточное оружие.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.