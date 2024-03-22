Пекин, 22 марта, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Восстановление мира на Украине — это задача, которая относится к самым срочным. Такое заявление сделал 22 марта специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге по итогам международной поездки с целью урегулирования украинского конфликта.

Иван Шилов ИА Регнум Ли Хуэй

«Мы считаем, что самая неотложная задача на данный момент, самое срочное, что нужно сделать, — это восстановить мир», — подчеркнул Ли Хуэй.

Китайский дипломат указал, что чем раньше начнутся мирные переговоры, тем больший ущерб удастся предотвратить.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Китайская Народная Республика может отказаться от каких-либо будущих мирных переговоров по Украине, если России запретят принимать в них непосредственное участие. По данным издания Politico, с таким требованием неоднократно выступал спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе завершившегося на прошлой неделе европейского турне.

Ли Хуэй в первой половине марта около десяти дней находился в поездке, целью которой было оказание содействия в рамках урегулирования украинского конфликта. Китайский дипломат посетил Россию, Украину, Германию, Францию, Польшу и штаб-квартиру ЕС в Бельгии. В России Ли Хуэй обсудил ситуацию на Украине с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.