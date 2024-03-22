Хабаровск, 22 марта, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Экипаж подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота ВМС России в Японском море выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели, имитирующей позицию условного противника. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» ТОФ в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте военного ведомства.

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Отмечается, что ракета «Калибр» в расчётное время успешно поразила заданную цель, расположенную на полигоне в районе мыса Сюркум в Хабаровском крае, с расстояния более 1000 километров. Безопасность района в ходе выполнения ракетной стрельбы обеспечили суда, самолёты и беспилотные летательные аппараты Тихоокеанского флота.

Как передавало ИА Регнум, 26 января заместитель главы Минобороны России Алексей Криворучко на Едином дне приёмки военной продукции сообщил, что Военно-морской флот РФ в течение 2023 года получил более 7,7 тысячи единиц морских средств поражения, в том числе противокорабельные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты морского базирования «Калибр», «Циркон» и «Уран».