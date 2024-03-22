Брюссель, 22 марта, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Европейский союз намерен закупить оружие для Украины на средства из бюджета организации в обход существующего на это запрета. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объёмов финансирования обороны Украины», — говорится в материале.

По информации источника, на днях Европейская комиссия созвала рабочую группу юристов для консультации о возможном пересмотре этого пункта договора. На данный момент, согласно пункту Договора о Европейском союзе, страны — члены объединения могут финансировать поставки вооружения Украине только через многосторонние фонды, созданные вне бюджета Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в пресс-службе Европейского союза сообщили, что министры иностранных дел всех 27 стран объединения согласовали выделение Украине помощи в размере 5 миллиардов евро, которые пойдут в том числе на военные поставки и обучение военнослужащих ВСУ. Отмечалось, что для этих целей ЕС создаст отдельный фонд — Фонд помощи Украине.

Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия киевскому режиму западными союзниками никак не влияют на ход проведения специальной военной операции, а лишь затягивают конфликт. При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.