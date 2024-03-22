Кишинёв, 22 марта, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Молдавские наёмники действуют в составе Вооружённых сил Украины, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в эфире телеканала TV8.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Так он прокомментировал заявление одной из группировок наёмников о том, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют 50 румынских и 50 молдавских боевиков.

При этом Носатый не смог подтвердить, что украинской армии помогает именно такое количество граждан Молдавии. Министр отметил, что эти люди вступили в ряды ВСУ по собственной инициативе.

Глава ведомства также назвал их решение законным.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта Министерство обороны РФ объявило, что с начала проведения специальной военной операции Вооружённые силы уничтожили 5962 иностранных наёмника ВСУ. При этом число ликвидированных боевиков из Польши составило 1497, а из Грузии — 561.

16 марта появилась информация о том, что большую группу западных наёмников уничтожило ракетным ударом по санаторию «Мрия» в Одессе. Речь идёт о ликвидации примерно 100 боевиков. Ещё более 100 ранены ста наёмников получили ранения.