Петропавловск-Камчатский, 22 марта, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали мужчину, удерживавшего в заложницах женщину в Петропавловске-Камчатском. Об этом 22 марта сообщил Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Отмечается, что сотрудники полиции пытались уговорить 32-летнего мужчину освободить заложницу, но он не шёл на контакт. Мужчина забаррикадировался в квартире на третьем этаже в доме на улице Кроноцкая, 12 и угрожал заложнице расправой.

Силовики приняли решение штурмовать квартиру. На данный момент штурм завершён, женщину освободили. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мужчина взял женщину в заложники и угрожал ей расправой в Петропавловске-Камчатском. Мотивы мужчины неизвестны, на контакт с полицией он не шел, никаких требований не выдвигал.