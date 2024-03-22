Нью-Йорк, США, 22 марта, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 22 марта проведет голосование по проект резолюции США, в котором говорится о необходимости немедленного и устойчивого прекращения огня в секторе Газа. Об этом 21 марта сообщил журналистам постоянный представитель Франции при Организации Объединённых Наций Николя де Ривьер.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Он отметил, что в случае одобрения инициативы Совбез приступит к обсуждению следующего этапа по урегулированию в регионе. При этом, по словам Ривьера, если проект всё же не примут, то СБ ООН рассмотрит вариант альтернативной резолюции, представленный непостоянными членами совета.

Постпред Франции надеется, что на этом заседании удастся одобрить один из двух предложенных документов.

Проект резолюции, представленный США, не поддерживает действия, которые уменьшают территорию Газы, в том числе через создание буферных зон. В документе также осуждаются призывы к перемещению населения анклава, а также отвергается любые попытки демографических или территориальных изменений в Газе.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что в резолюции должно прописываться не определение необходимости, а содержаться требование или призыв.

Альтернативную резолюцию выдвигают десять непостоянных членов Совбеза ООН. Первый её пункт содержит требование о немедленном прекращении боевых действий в Газе на период священного для мусульман месяца Рамадан, Кроме того, в этом проекте прописан призыв к незамедлительному освобождению всех заложников без предварительных условий. Также в текст включили требование по поводу соблюдения сторонами конфликта норм международного права в отношении удерживаемых лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта канцлер Германии Олаф Шольц призвал ввести режим прекращения огня в секторе Газа в период месяца Рамадан, который наступил в ночь с 10 на 11 марта и продлится по 9 апреля.

21 марта лидеры стран ЕС призвали к немедленной гуманитарной паузе в секторе Газа и освобождению всех заложников. Они сделали это заявление впервые с начала конфликта в ближневосточном регионе.