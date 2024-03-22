Газа, Палестина, 22 марта, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в больнице «Аш-Шифа», расположенной в районе Северный Рималь города Газа, задержала более 500 подозреваемых в терроризме. Об этом в четверг, 21 марта, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«На этой неделе войска под командованием 162-й дивизии возглавили спецоперацию в больнице «Аш-Шифа»… К настоящему времени задержано около 600 террористов, более 140 террористов были ликвидированы в ходе боестолкновений», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских вооружённых сил.

Отмечается, что 358 из более чем 500 задержанных являются членами палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в России). Среди подозреваемых — несколько высокопоставленных представителей ХАМАС.

Кроме того, в ходе обысков больницы израильские военные обнаружили несколько единиц оружия и разведданные, которые, по оценкам ЦАХАЛ, будут полезны для продолжения боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico заявил, что израильские вооружённые силы уничтожили три четверти всех подразделений палестинского движения ХАМАС. По его словам, военная операция в секторе Газа, за первые пять месяцев которой ЦАХАЛ ликвидировала около 13 тысяч боевиков, завершится в течение ближайших двух месяцев.