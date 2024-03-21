Мишель выразил надежду на скорые переговоры с Украиной о членстве в ЕС
Брюссель, 22 марта, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Европейский союз ожидает, что сможет до конца июня официально объявить о начале переговоров с Украиной и вступлении страны в состав объединения. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Я искренне надеюсь, что наша первая межправительственная встреча пройдёт во время председательства Бельгии (до конца июня 2024 года. — Прим. ред.)», — указал Мишель в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе 21 марта.
Также Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, принимавшая участие в пресс-конференции, в очередной раз пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Кроме того, в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза согласились приступить к переговорам по членству Боснии и Герцеговины в объединении.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призвал европейские страны начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе в июне 2024 года. По его словам, для Киева это является принципиальным вопросом.
Как передавало ИА Регнум, 22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Украина станет для Европейского союза грузом, который не удастся поднять. При этом он предположил, что возможное вступление Украины в ЕС приведёт к развалу объединения.