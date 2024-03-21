Брюссель, 22 марта, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Европейский союз ожидает, что сможет до конца июня официально объявить о начале переговоров с Украиной и вступлении страны в состав объединения. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Я искренне надеюсь, что наша первая межправительственная встреча пройдёт во время председательства Бельгии (до конца июня 2024 года. — Прим. ред.)», — указал Мишель в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе 21 марта.

Также Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, принимавшая участие в пресс-конференции, в очередной раз пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Кроме того, в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза согласились приступить к переговорам по членству Боснии и Герцеговины в объединении.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призвал европейские страны начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе в июне 2024 года. По его словам, для Киева это является принципиальным вопросом.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Украина станет для Европейского союза грузом, который не удастся поднять. При этом он предположил, что возможное вступление Украины в ЕС приведёт к развалу объединения.