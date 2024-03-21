Париж, 22 марта, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Бывший министр культуры Франции, писатель и сценарист Фредерик Миттеран скончался в возрасте 76 лет, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на семью покойного.

MEDEF Фредерик Миттеран

Он умер в своём доме в Париже 21 марта. Последние месяцы Миттеран боролся с онкологическим заболеванием.

В июне 2008 года Миттеран стал директором Французской академии в Риме. С 2009 по 2012 год он руководил министерством культуры в правительстве президента Франции 23-го президента Николя Саркози.

В 2011 году Миттерана наградили российским орденом Дружбы за значительный вклад в развитие сотрудничества России и Франции. Фредерик Миттеран являлся племянником 21-го французского президента Франсуа Миттерана.