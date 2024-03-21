Брюссель, 22 марта, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Лидеры стран Европейского союза по итогам первого дня саммита ЕС призвали к немедленной гуманитарной паузе в секторе Газа и освобождению всех заложников. Об этом 21 марта сообщило издание Politico со ссылкой на совместное заявление участников саммита.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Евросоюз призывает к немедленной гуманитарной паузе, ведущей к устойчивому прекращению огня. Полный и безопасный гуманитарный доступ в Газу необходим для обеспечения гражданского населения жизненно необходимыми средствами», — приводит Politico слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

На пресс-конференции после первого дня саммита Мишель призвал правительство Израиля воздержаться от начала операции ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа.

Отмечается, что совместное заявление подписал лидеры всех 27 стран — членов Европейского союза. Также они призывали к безоговорочному освобождению всех заложников. Кроме того, по данным Politico, в пятницу, 22 марта, Соединённые Штаты Америки внесут на голосование Совета Безопасности Организации Объединённых Наций проект резолюции, призывающий к немедленному прекращению огня и заключению сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта телеканал Al Arabiya сообщил, что палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников. В рамках сделки ХАМАС обязуется опустить несовершеннолетних, а также женщин и пожилых израильтян, находящихся в плену.