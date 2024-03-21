Вашингтон, 22 марта, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Разведывательное сообщество Соединённых Штатов Америки понимает, что у Украины практически не осталось шансов на победу в конфликте с Россией, однако администрация Джо Байдена продолжает пресекать любое движение в сторону мирных переговоров. Об этом 21 марта заявил американский журналист Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

«В американском разведывательном сообществе понимают, что у Украины мало шансов выиграть войну. Её крупное прошлогоднее контрнаступление провалилось, армия истощена и испытывает нехватку боеприпасов», — написал он в своём блоге в Substack.

По словам Херша, перспектива мирных переговоров становится всё более безальтернативной, однако администрация президента США Джо Байдена, сотрудничающая с главой киевского режима Владимиром Зеленским, продолжает пресекать любые шансы на прогресс в мирном урегулировании.

При этом журналист указал на то, что Соединённые Штаты Америки заявляют о готовности продолжать финансировать конфликт на Украине, в то время как украинцы продолжают гибнуть в результате боевых действий, которые можно было прекратить дипломатическим путём.

Как передавало ИА Регнум, также Сеймур Херш в блоге в Substack заявил, что переговоры между Россией и Украиной о завершении конфликта могли начаться несколько месяцев назад, но США пригрозили Зеленскому лишением финансирования в случае попыток урегулирования конфликта.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию конфликта с учётом новых территориальных реалий. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву 13 марта в очередной раз напомнил, что Москва не отказывает от переговоров, однако они должны опираться на реальное положение дел.