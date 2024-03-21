Брюссель, 22 марта, 2024, 00:36 — ИА Регнум. Лидеры стран ЕС согласились приступить к переговорам по членству Боснии и Герцеговины (БиГ) в Евросоюзе, написал 21 марта на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) глава Евросовета Шарль Мишель.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По его словам, объединению предстоит провести серьезную работу по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, в августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз активизировать подготовку к новому этапу расширения и возможному вступлению в ЕС десяти новых членов. Он напомнил, что государство-кандидат может стать членом объединения в случае выполнения всех условий.

Глава Республики Сербской (эмитент в составе БиГ) Милорад Додик предложил руководству Боснии и Герцеговины подать заявку на членство в БРИКС из-за проблем со вступлением в ЕС. Он уточнил, что Евросоюз всегда выдвигает новые и неясные условия для принятия в свой состав.

14 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что коллективный Запад отнял у Боснии и Герцеговины суверенитет и превратил эту страну в колонию, подменяя принципы Дейтонских соглашений, принятых в 1995 году. По ее словам, западные государства хотят сделать из БиГ свой сырьевой и политический придаток.