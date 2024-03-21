Киев, 21 марта, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Законопроект об упразднении категории «ограниченно годных» к воинской службе готовит Верховная рада. Об этом 21 марта сообщило украинское издание «Лига» со ссылкой на члена оборонного комитета Рады Юрия Здебского.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Уточняется, что после принятия законопроекта останется норма о полной пригодности к военной службе, либо о абсолютной непригодности. Военнообязанных разделят по этим двум категориям и таким образом предполагается создать резерв и подготовиться к длительным боевым действиям и наихудшему сценарию из возможных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, украинской армии может не понадобиться мобилизация 500 тыс. человек, и получится обойтись меньшим числом военнослужащих. По его словам, анализ ситуации показал, что при учёте ротаций военнослужащих и поступлениях вооружений от Запада такого масштабного пополнения не понадобится.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что командование ВСУ попросило его мобилизовать в армию 450–500 тыс. человек. В январе 2024 года он заявил, что пока не видит, что нужен такой масштабный призыв. Украинский лидер добавил, что на такую мобилизацию может не хватить средств.

18 марта экс-начальник генштаба армии Польши Раймонд Анджейчак заявил, что потери ВСУ на фронте нужно считать не сотнями тысяч, а миллионами. По его словам, украинской армии не хватает 10 млн военных.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце февраля сообщил, что потери украинской армии в сутки составляют примерно 800 и более военных в день. За время спецоперации она потеряла более 444 тыс. военных, добавил глава военного ведомства.