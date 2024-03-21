Верховная рада запланировала убрать категорию «ограниченно годных» к службе
Киев, 21 марта, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Законопроект об упразднении категории «ограниченно годных» к воинской службе готовит Верховная рада. Об этом 21 марта сообщило украинское издание «Лига» со ссылкой на члена оборонного комитета Рады Юрия Здебского.
Уточняется, что после принятия законопроекта останется норма о полной пригодности к военной службе, либо о абсолютной непригодности. Военнообязанных разделят по этим двум категориям и таким образом предполагается создать резерв и подготовиться к длительным боевым действиям и наихудшему сценарию из возможных.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, украинской армии может не понадобиться мобилизация 500 тыс. человек, и получится обойтись меньшим числом военнослужащих. По его словам, анализ ситуации показал, что при учёте ротаций военнослужащих и поступлениях вооружений от Запада такого масштабного пополнения не понадобится.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что командование ВСУ попросило его мобилизовать в армию 450–500 тыс. человек. В январе 2024 года он заявил, что пока не видит, что нужен такой масштабный призыв. Украинский лидер добавил, что на такую мобилизацию может не хватить средств.
18 марта экс-начальник генштаба армии Польши Раймонд Анджейчак заявил, что потери ВСУ на фронте нужно считать не сотнями тысяч, а миллионами. По его словам, украинской армии не хватает 10 млн военных.
В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце февраля сообщил, что потери украинской армии в сутки составляют примерно 800 и более военных в день. За время спецоперации она потеряла более 444 тыс. военных, добавил глава военного ведомства.