Лондон, 21 марта, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Работу над проектом по улучшению жизни детей младшего возраста продолжила в удалённом режиме из дома принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Об этом 21 марта сообщает газета Telegraph.

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Уточняется, что удалённый формат работы выбран Миддлтон в связи с необходимостью восстановления после операции. Центр раннего детства Королевского фонда принцессы Уэльской выделил средства на программу «Формирование нас» для наблюдения за младенцами. Программа создана для медицинских работников с целью улучшения выявления признаков социального и эмоционального развития у детей младшего возраста.

Как пояснили в Кенсингтонском дворце, 21 марта опубликованы первые результаты исследований. Кейт Миддлтон на протяжении всего процесса следила за событиями. Идея использовать такую программу в Великобритании принадлежала принцессе Уэльской, которой продемонстрировали такую систему во время её визита в Данию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что больница в Лондоне начала расследование в связи с попыткой персонала получить доступ к личным медицинским записям супруги принца Уэльского Кейт Миддлтон. Её диагноз до сих пор скрывается от широкой общественности, так как таково было желание самой принцессы.

Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Подробности и причины оперативного вмешательства не уточнялись. 10 марта в Сети разместили семейный снимок, на котором принцесса сидит на стуле в окружении своих детей. В подписи к фотографии Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и тёплые пожелания.

Позднее стало известно, что ведущие мировые новостные агентства отозвали снимок из-за опасений по поводу того, что он отредактирован. После этого Кейт Миддлтон в аккаунте принца и принцессы Уэльских в X (бывший Twitter) принесла свои извинения в связи с появлением отретушированной фотографии.

После скандала с фотографией британская газета The Sun опубликовала видеозапись, на которой запечатлена принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. В репортаже говорилось, что это первые кадры, обнародованные после операции, которую принцессе провели в декабре 2023 года.