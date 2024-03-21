Москва, 21 марта, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Заявление бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что Соединённые Штаты Америки должны разрешить Украине применять против России всё возможное и доступное оружие, является прямым подстрекательством к терроризму. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США должны разрешить Украине использовать для противостояния РФ «всевозможное оружие и всевозможные тактики»… Это прямое подстрекательство к терроризму», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Захаровой 21 марта.

20 марта Лиз Трасс в интервью украинскому изданию Kyiv Post заявила, что хотела бы, чтобы США позволили Украине использовать в конфликте с Россией все доступные типы вооружений.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября Лиз Трасс в составе делегации Консервативных друзей Украины (CFU) прибыла в Вашингтон, чтобы попытаться убедить республиканцев, выступающих против оказания Украине финансовой и военной помощи, изменить своё мнение. По мнению политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, экс-премьер Великобритании не пользуется в США популярностью и едва ли сможет повлиять на настроения американского истеблишмента.