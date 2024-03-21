Осло, 21 марта, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Учения НАТО под названием Nordic Response 24 нанесли ущерб Норвегии, размер которого достигает от 3 до 8 млн норвежских крон (примерно от $280 тысяч до $750 тысяч). Об этом 21 марта сообщил журнал Forsvarets Forum, издаваемый норвежскими вооружёнными силами.

NATO North Atlantic Treaty Organization

В публикации говорится, что королевство получило много жалоб после прошедших военных манёвров. Штабной офицер по охране окружающей среды оперативного штаба Норвегии Марианна Бё пообещала, что норвежские вооруженные силы компенсируют ущерб от учений.

Nordic Response 24 проходили с 4 по 15 марта. Они стали частью учений Североатлантического альянса Steadfast Defender ― 2024. Манёвры охватили северные регионы Норвегии, Швеции и Финляндии. В Nordic Response 24 участвовало около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Nordic Response 24 носят демонстративно-провокационный характер. Кроме того, он подчеркнул, что учения НАТО создают дополнительные риски на севере Европы.