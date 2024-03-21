Луганск, 21 марта, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Юг» Вооружённых вил России создали и провели испытания колёсного дрона «Таня-пулемётчица». Об этом в четверг, 21 марта, сообщил «РИА Новости» представитель отряда «Рысь» добровольческого корпуса в составе группировки.

Алексей Майшев/ РИА Новости

«Концепция техники «кинжального огня» появилась ещё во времена Второй мировой войны… В наши дни мало что изменилось. Теперь эту функцию выполняются колёсные или гусеничные дроны, один из таких создали в отряде «Рысь», — указал собеседник агентства.

По его словам, в расчёт колёсного дрона, получившего название «Таня-пулемётчица», входят операторы БПЛА, с воздуха корректирующие работу наземного дрона.

Представитель подразделения добавил, что на данный момент колёсный дрон проходит последние испытания на полигоне в зоне проведения специальной военной операции, в скором времени машина может быть применена в условиях реальных боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта в зоне проведения специальной военной операции заметили российскую «матку» беспилотников «Пчёлка» — гибрид самолёта и квадрокоптера, оснащённый двигателем внутреннего сгорания и являющийся платформой для подъёма в воздух FPV-дронов. Кроме того, «Пчёлка» способна выступать ретранслятором для других беспилотников, что существенно расширяет их радиус действия.

Ранее в России создали и провели испытания ночной версии ударного FPV-дрона «Гастелло». Инженера оснастили беспилотник, способный действовать в радиусе семи километров без ретранслятора, высокочувствительной ночной камерой, что позволит российским военным эффективнее наносить удары в тёмное время суток. Кроме того, БПЛА способен нести боевую нагрузку массой до трёх килограммов.