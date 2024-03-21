Прага, 21 марта, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Вертолёты Ми-24/35 российского производства передала в дар Украине Чехия в качестве военной помощи. Об этом 21 марта сообщила чешская газета Deník N. со ссылкой на министерство обороны республики.

Af.mil

Уточняется, что инициативу по передаче Украине последних в Чехии вертолётов Ми-24/35 российского производства выдвинула министр обороны страны Яна Чернохова. Правительство Чехии одобрило предложение.

«Больше таких бортов у страны не осталось. У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать», — уточнила Чернохова.

Ми-24/35 — модель российского транспортно-боевого вертолёта, предназначенный на экспорт. Такие воздушные суда находились на вооружении, в частности, у ВВС Чехии, но выведены из их состава. Серийный выпуск Ми-24 начался в 1971 году и продолжается по сей день.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Чехии не собирается отправлять своих военных в зону украинского конфликта. В минобороны подчеркнули, что, согласно законодательству Чехии, чешская армия не может отправлять своих военнослужащих за рубеж без одобрения обеих палат национального парламента.

При этом 8 марта президент Чехии Пётр Павел признал, что западные страны обсуждают тему отправки на Украину своих инструкторов для оказания небоевой поддержки, в том числе обучения военнослужащих ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что первые поставки артиллерийских снарядов, которые страны Евросоюза приобрели в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов за пределами сообщества, могут поступить на Украину уже в июне текущего года.