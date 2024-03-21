Москва, 21 марта, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по заводу «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производили детали для ракет и ремонтировали технику ВСУ, сообщил 21 марта «РИА Новости» координатор подполья города Сергей Лебедев.

Станислав Красильников / ТАСС/ РИА Новости

«По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с БК», — рассказал он.

Лебедев также сообщил, что к месту происшествия отправили много машин скорой помощи, в том числе с окраин города. Раненых вывозили в бывший санаторий «Дубки», где ВСУ сделали для себя базу.

Министерство обороны России официально не сообщало о нанесении ударов по Николаеву.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по заводу беспилотников в Харькове. Как сообщили в подполье, там погибли военнослужащие Главного управления разведки украинской армии, причастные к атакам на Белгородскую область. Кроме того, были уничтожены иностранные специалисты, помогавшие производить БПЛА.

17 марта координатор николаевского подполья сообщил о разгроме ракетными ударами, нанесёнными российской армией, бронетанкового завода в Николаеве. Он рассказал, что туда перед атакой доставили немецкие танки Leopard-2.