Вашингтон, 21 марта, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной о завершении конфликта могли начаться несколько месяцев назад, но США запретили это главе киевского режима Владимиру Зеленскому, пригрозив лишением финансирования, сообщил 21 марта американский журналист Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания [президента России] Владимира Путина и военной деградации Зеленского», — написал он в своем блоке в Substack, ссылаясь на информацию от источников.

По информации журналиста, Вашингтон выдвинул ультиматум Киеву, пригрозив, что в случае согласия на переговоры лишит Украину ежегодной невоенной помощи в размере $45 млн. Херш заявил, что президент США Джо Байден решил противостоять России до конца.

Журналист уверен, что Украина не сможет победить, а конфликт завершится тем, что Путин «станет исторической иконой» в России, вернув Харьков.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 21 марта заявил, что у киевского режима не получится завершить конфликт военным путём, так как у России есть ядерное оружие. Он добавил, что от Запада не было прямых обращений к Киеву с призывом начать переговоры с Москвой.

Президент России Владимир Путин 13 марта очередной раз напомнил, что Москва не отказывается от переговоров по Украине. При этом он подчеркнул, что нужно опираться на реальное положение дел, а не пожеланиях, возникающих после применения психотропных веществ.