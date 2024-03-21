Луганск, 21 марта, 2024, 21:18 — ИА Регнум. При задержании подозреваемого в тяжком преступлении в Луганске пострадали пять полицейских. Об этом стало известно 21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб. Водитель транспортного средства не пострадал», — рассказала «РИА Новости» старший помощник руководителя следственного управления СК по ЛНР Елена Марковская.

Сотрудники МВД преследовали подозреваемого, и на одном из светофоров вытащили мужчину из такси, но тот привёл в действие взрывное устройство. Продолжается установление обстоятельств случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта видеокамеры запечатлели попытку минирования автомобиля экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва. Взрывное устройство, прикреплённое под днищем машины замректора, нашли 4 марта. Человек, который установил бомбу, попал на камеры. Бомбу удалось обнаружить благодаря бдительным гражданам и патрульным с собакой.