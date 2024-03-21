Киев, 21 марта, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Сотрудники Национальной полиции Украины выявили схему продажи фиктивных справок по инвалидности желающим уклониться от воинской службы. У участвовавших в ней чиновников изъяли средства на общую сумму около $1,2 млн, сообщила 21 марта пресс-служба ведомства.

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«Должностное лицо центра медико-социальной экспертизы, оказывая влияние на руководителей подчиненных комиссий, способствовало военнообязанным получить фиктивную группу инвалидности», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, за направление на военно-врачебную комиссию нужно было заплатить $300, а за получение нужного заключения — $3,5 тыс. Оперативники в домах участников схемы обнаружили $1 млн, €103 тыс., 3,2 млн гривен, а также 2 кг психотропных веществ.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине регулярно сообщают о случаях, когда военнообязанные стараются уклониться от призыва в армию. 18 марта украинская погранслужба сообщила о задержании мужчины, который на велосипеде преодолел 750 км, пытаясь выехать в Румынию.

19 марта на Украине сообщили о задержании пограничниками 34 уклонистов, которые пытались выехать в Румынию, спрятавшись в микроавтобусе. По информации СМИ, они заплатили по €10 тыс. чтобы покинуть страну. Организатора рейса тоже задержали.

Китайский военный эксперт Чэнь Си 20 марта сообщил о массовых случаях дезертирства в украинской армии. Он отметил, что только за два первых месяца этого года возбудили 4690 уголовных дел о дезертирстве, в течение прошлого года таких дел было 16 тыс.