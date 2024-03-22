Москва, 22 марта, 2024, 11:00 — ИА Регнум. По итогам 2023 года кредитный портфель МСП Банка составил более 73 млрд рублей, что на 23,7% больше, чем в 2022 году. Так, дочерняя структура Корпорации МСП заняла шестую строчку в рейтинге кредитных организаций, финансирующих малый и средний бизнес. Рейтинг составило агентство «Эксперт РА».

АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

«Перед МСП Банком стояли две важные цели после его докапитализации на 9 млрд рублей в 2022 году. Первая — увеличение числа получателей поддержки и рост объёма выдач в сочетании с положительными финансовыми результатами», — отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. Вторая цель, по его словам, — финансовая устойчивость при сохранении достаточности капитала. «В 2022–2023 годах банк стал прибыльным и показал рост охвата и объёма финансовой поддержки. Это произошло благодаря пересмотру внутренних процедур, совершенствованию скоринговой системы, запуску процесса цифровизации», — отметил Александр Исаевич, добавив, что в планах на 2024 год рост кредитного портфеля не менее чем на 20%.

Команда МСП Банка, сообщил в свою очередь председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, сфокусировалась на разработке и более активном внедрении адресных продуктов для поддержки реального сектора экономики: производственных компаний, бизнеса из сферы туризма и для высокотехнологичных компаний. В результате существенно изменилась структура кредитного портфеля банка. Таким образом, доля предприятий промышленного производства в нём составила 31% (прирост к 2022 году составил около 50%), организаций сферы услуг — 22% (прирост к 2022 году составил 56%).

Кроме того, в прошлом году банк показал самый высокий результат по чистой прибыли с 2018 года — 1,2 млрд рублей (рост на 45%).

МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.