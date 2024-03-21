Москва, 21 марта, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Симоновский межрайонный отдел московского управления Следственного комитета возбудил уголовное дело о содействии террористической деятельности против 37-летней жительницы столицы за перевод ₽400 тыс. запрещённой в России террористической организации. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба столичного управления.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как установили следователи, женщина является сторонницей этой организации. Она решила профинансировать террористов, отправив деньги из Москвы.

«Преступная деятельность женщины выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичке предъявили обвинение, следствие будет добиваться, чтобы её арестовали. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта управление ФСБ по Хабаровскому краю сообщило, что суд вынес приговор девяти выходцам из стран Средней Азии за помощь группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Часть из них организовала финансирование террористов, другие знали об этом, но сообщили правоохранительным органам.

В феврале жителя Крыма приговорили к 11 годам заключения за то, что он переводил деньги террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его отправили отбывать наказание в колонию строгого режима.